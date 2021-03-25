Çankırı Eldivan Nüfusu 2020 - 2021 |  Eldivan İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Eldivan Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Eldivan nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Eldivan Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Eldivan ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 329 (km²) si Eldivan ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Eldivan nüfusu 5,986 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Eldivan İlçe Nüfusu Kaçtır?

5,986 kişidir.

Eldivan Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,801 kişidir.

Çankırı Eldivan Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -76,2 olarak gerçekleşmiştir.

Eldivan İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,495937 Enlem : 33,495937

Eldivan İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Eldivan ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Eldivan ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Eldivan ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020