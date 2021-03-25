Çankırı Şabanözü Nüfusu 2020 - 2021 |  Şabanözü İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Şabanözü Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Şabanözü nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Şabanözü Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şabanözü ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 509 (km²) si Şabanözü ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Şabanözü nüfusu 11 bin 661 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Şabanözü İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,661 kişidir.

Şabanözü Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,981 kişidir.

Çankırı Şabanözü Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,7 olarak gerçekleşmiştir.

Şabanözü İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,099804 Enlem : 32,099804

Şabanözü İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Şabanözü ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Şabanözü ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şabanözü ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020