Çankırı Korgun Nüfusu 2020 - 2021 |  Korgun İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Korgun Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Korgun nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Korgun Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Korgun ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 331 (km²) si Korgun ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Korgun nüfusu 4,546 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Korgun İlçe Nüfusu Kaçtır?

4,546 kişidir.

Korgun Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

2,008 kişidir.

Çankırı Korgun Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,4 olarak gerçekleşmiştir.

Korgun İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,515377 Enlem : 33,515377

Korgun İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Korgun ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Korgun ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Korgun ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020