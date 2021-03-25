Çankırı Ilgaz Nüfusu 2020 - 2021 |  Ilgaz İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Ilgaz Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Ilgaz nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Ilgaz Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Ilgaz ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 860 (km²) si Ilgaz ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Ilgaz nüfusu 13 bin 866 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Ilgaz İlçe Nüfusu Kaçtır?

13,866 kişidir.

Ilgaz Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

6,055 kişidir.

Çankırı Ilgaz Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -16,6 olarak gerçekleşmiştir.

Ilgaz İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,221178 Enlem : 33,221178

Ilgaz İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Ilgaz ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Ilgaz ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Ilgaz ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020