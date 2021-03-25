Çankırı Kurşunlu Nüfusu 2020 - 2021 |  Kurşunlu İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Kurşunlu Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Kurşunlu nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Kurşunlu Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kurşunlu ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 625 (km²) si Kurşunlu ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Kurşunlu nüfusu 8,424 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Kurşunlu İlçe Nüfusu Kaçtır?

8,424 kişidir.

Kurşunlu Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

3,556 kişidir.

Çankırı Kurşunlu Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -5 olarak gerçekleşmiştir.

Kurşunlu İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 26,497498 Enlem : 26,497498

Kurşunlu İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Kurşunlu ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Kurşunlu ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kurşunlu ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020