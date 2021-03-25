Çankırı Çerkeş Nüfusu 2020 - 2021 |  Çerkeş İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Çerkeş Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Çerkeş nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Çerkeş Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çerkeş ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 930 (km²) si Çerkeş ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Çerkeş nüfusu 16 bin 805 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Çerkeş İlçe Nüfusu Kaçtır?

16,805 kişidir.

Çerkeş Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7,326 kişidir.

Çankırı Çerkeş Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde 0,8 olarak gerçekleşmiştir.

Çerkeş İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 32,890339 Enlem : 32,890339

Çerkeş İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Çerkeş ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Çerkeş ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çerkeş ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020