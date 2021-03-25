Çankırı Orta Nüfusu 2020 - 2021 |  Orta İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Orta Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Orta nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Orta Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Orta ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 692 (km²) si Orta ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Orta nüfusu 11 bin 450 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Orta İlçe Nüfusu Kaçtır?

11,450 kişidir.

Orta Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

8,114 kişidir.

Çankırı Orta Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -45,1 olarak gerçekleşmiştir.

Orta İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,104778 Enlem : 33,104778

Orta İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Orta ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Orta ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Orta ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020