Çankırı Kızılırmak Nüfusu 2020 - 2021 |  Kızılırmak İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Kızılırmak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Kızılırmak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Kızılırmak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Kızılırmak ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 531 (km²) si Kızılırmak ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Kızılırmak nüfusu 7,130 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Kızılırmak İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,130 kişidir.

Kızılırmak Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

4,982 kişidir.

Çankırı Kızılırmak Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -24,1 olarak gerçekleşmiştir.

Kızılırmak İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 33,987549 Enlem : 33,987549

Kızılırmak İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Kızılırmak ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Kızılırmak ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Kızılırmak ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020