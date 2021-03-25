Çankırı Yapraklı Nüfusu 2020 - 2021 |  Yapraklı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Çankırı Yapraklı Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Çankırı Yapraklı nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Çankırı Yapraklı Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yapraklı ilçesinin bağlı bulunduğu Çankırı ilinde 192 bin 428 kişi yaşamaktadır. Çankırı ili 7542 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 731 (km²) si Yapraklı ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çankırı Yapraklı nüfusu 7,719 kişidir.

Çankırı Toplam Nüfusu Kaçtır?

192,428 kişidir.

Yapraklı İlçe Nüfusu Kaçtır?

7,719 kişidir.

Yapraklı Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

5,543 kişidir.

Çankırı Yapraklı Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -17,6 olarak gerçekleşmiştir.

Yapraklı İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,796856 Enlem : 29,796856

Yapraklı İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Çankırı iline bağlı bulunan Yapraklı ilçesinin telefon alan kodu 0 376 şeklinde başlamaktadır.

Yapraklı ilçesinin bağlı olduğu Çankırı İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yapraklı ilçesinin bağlı olduğu il olan Çankırı ilinin plaka kodu 18 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020