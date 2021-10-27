Çapakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çapakçı Maaşları, Çapakçı İş İlanları

Çapakçı görev tanımı nedir, Çapakçı ne iş yapar, Çapakçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çapakçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çapakçı Tanımı;

Üretim esnasında malzemelerin işlenmesi sonucunda yüzey ve kenarlarında oluşan çapak, pürüz ve bozuklukları uygun alet ve malzemelerle temizleyen, düzelten ve hazır hale getiren kişidir.

Çapakçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çapakçı Maaşları

Çapakçı maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Çapakçı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çapakçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çapakçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çapakçı Ne İş Yapar?

Çapakçılık, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Malzemeyi el ve göz kontrolünden geçirmek,

b) Malzeme yüzeyindeki pürüzleri zımpara malzemeleriyle gidermek,

c) Çapak alma tezgahında malzeme kenarlarını temizlemek,

d) Malzemede varolan diğer bozuklukları çeşitli el aletleri ve makine ile düzeltmek,

e) Çapak alma işleminden geçen malzemeyi el ve göz kontrolünden geçirmek,

f) İşlemi biten malzemeleri istiflemek,

g) Kullanılan aletleri ve çalışma ortamını düzenlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çapakçı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Çapakçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çapakçı mesleğinin meslek kodu 7223.16 olarak belirlenmiştir



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