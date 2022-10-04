Çay Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çay Eksperi görev tanımı nedir, Çay Eksperi ne iş yapar, Çay Eksperi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çay Eksperi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çay Eksperi Tanımı;

__

Çay Eksperi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çay Eksperi Maaşları

Çay Eksperi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çay Eksperi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çay Eksperi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7515.05

Meslek Adı :

Çay Eksperi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İçecek Tadıcıları Ve Sınıflandırıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çay fabrikalarına ait yaş çay alım yerlerinde, standartlara uygun körpe yaş çay alımını yapan ve fabrikaya naklini sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çay Eksperi ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesi konusunda üreticileri aydınlatmak,

b) Üreticilerle sürekli ve iyi ilişkiler içerisinde bulunarak talep ve problemlerini fabrika yetkililerine bildirmek,

c) Yaş çay alım yerlerinde görevli diğer elemanların sevk ve idaresiyle, görevlerini talimat ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütmelerini sağlamak,

d) Üreticilerin, alım yerine getirmiş oldukları yaş çayları kontrol ederek, fabrikada bildirilen yaş çay alımı programı dahilinde satın almak,

e) Alım yerlerine getirilen çayların sergi bezlerine serilerek karıştırılıp havalandırılmasını sağlamak,

f) Alım yerlerine getirilen çayları, standartlara uygunluğu halinde bekletilmeden satın almak,

g) Ürün içindeki standartlara uymayan kart, uzun dipli kısımlar ve yabancı bitki artıklarını seçtirmek, uygun hale getirildikten sonra satın almak,

h) Satın alınan çayın kalitesinden sorumlu olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?