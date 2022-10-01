Çelik Kasa İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çelik Kasa İmal Ustası görev tanımı nedir, Çelik Kasa İmal Ustası ne iş yapar, Çelik Kasa İmal Ustası olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Kasa İmal Ustası mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Kasa İmal Ustası Tanımı;

__

Çelik Kasa İmal Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Çelik Kasa İmal Ustası Maaşları

Çelik Kasa İmal Ustası maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çelik Kasa İmal Ustası maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Kasa İmal Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7213.18

Meslek Adı :

Çelik Kasa İmal Ustası

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Metal Levha Ve Metal İnşaat Malzemesi Çalışanları, Kalıpçılar Ve Kaynakçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal Levha İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çelik kasa imalinde, teknik standartlara göre, gerekli imalat ve montaj işlemlerini kendi başına ve belli bir süre içerisinde yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çelik Kasa İmal Ustası, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yapılacak çelik kasanın özelliklerini ve ölçülerini belirlemek,

b) İmal işleminde kullanılacak malzemelerin özelliklerini belirlemek ve bunların temin edilmesini sağlamak,

d) İmal edilecek çelik kasada kullanılacak malzemelerin özelliklerine, teknik standartlara ve belirlenen ölçülere göre, malzemeleri kesmek, kaynak yapmak ve çeşitli şekillerde birleştirmek,

e) İmal edilen çelik kasa parçalarının montajını yapmak,

f) Çelik kasa kasasının boya ve kaplama işlemlerini yapmak,

g) Çelik kasanın kilit ve kilitlemeyle ilgili diğer aparatlarının montajını yapmak

h) İmal ve montajı tamamlanan çelik kasanın son kontrollerini yapmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?