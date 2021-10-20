Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni görev tanımı nedir, Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni ne iş yapar, Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Tanımı;

Metallere çeşitli tezgah ve makinelerde eğme-bükme, kesme, delme ile şekil vererek ve her türlü kaynak yapmak suretiyle birleştirerek çelik eşya, mobilya, basit kaldırma ve taşıma araçları, çeşitli su depoları, güneş enerjili kolektörler, merdiven ve parmaklık, çelik çatı sistemleri, çeşitli biçim ve ölçülerde saçtan yapılan borular, toz altı kaynağı ve tahribatsız muayene işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Maaşları

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4.600 - TL’dir. En düşük Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Ne İş Yapar?

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Teknik ve mesleki resim çizmek,

b) Bilgisayar destekli çizim yapmak,

c) Elektrik direnç kaynağı, tozaltı kaynağı ve ark kaynağı yapmak,

d) Oksi-gaz ve elektrik ark ile kesme yapmak,

e) Koruyucu gaz (mig-mag) kaynağı yapmak,

f) Kalıp konstrüksiyonu tasarımı yapmak,

g) Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak,

h) Saç şekillendirme işleri yapmak,

i) Seri ve montaj kalıpları yapmak,

j) Çelik eşya yapmak,

k) Parçaları taşımak ve konumlandırmak,

l) Montaj sonrası düzeltme yapmak,

m) Sevkiyata uygun tedbirler almak,

n) Preslerde soğuk iş kalıplarında çalışmak,

o) Seri iş ve montaj kalıpları yapmak,

p) Metal yüzeyleri temizlemek, parlatmak ve boyamak,

q) Mesleği ile ilgili CNC tezgahlarında çalışmak,

r) Çelik konstrüksiyon işleri(çelik, çam, köprü vb.) yapmak,

s) Merdiven ve parmaklıkları yapmak,

t) Sacdan yuvarlak ve kare kesitli boru donanımları yapmak,

u) Tahribatsız muayeneler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3112.23 olarak belirlenmiştir



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