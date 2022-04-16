Çevik Kuvvet Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çevik Kuvvet Polisi görev tanımı nedir, Çevik Kuvvet Polisi ne iş yapar, Çevik Kuvvet Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çevik Kuvvet Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çevik Kuvvet Polisi Tanımı;

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Çevik Kuvvet Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çevik Kuvvet Polisi Maaşları

Çevik Kuvvet Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çevik Kuvvet Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çevik Kuvvet Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.08

Meslek Adı :

Çevik Kuvvet Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yasaların ve ilgili mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde, her türlü toplu hareketin meydana gelmesi muhtemel yerlerde, güvenlik önlemlerini alma, gerektiğinde taktik-düzenlerle müdahale etme ve yakalama işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çevik Kuvvet Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş elbisesini giymek, araç, gereç ve ekipmanları göreve hazırlamak, b) Olay çıkması muhtemel yerlerde tehlike geçinceye kadar hazır kuvvette görev yapmak,

c) Sivil savunmanın gerekli olduğu durumlarda ve doğal afetlerde önlem almak,

d) Şüpheli şahıs ve araçları aramak,

e) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek,

f) Suçüstü olaylara müdahale etmek,

g) Kamuyu bilgilendirmek, kamudan gelen talep ve şikâyetleri değerlendirerek önlem almak,

h) Olay çıkması muhtemel güzergâhlarda tehlike geçinceye kadar motorlu devriye hizmetinde görev yapmak,

i) Toplantı alanının çevre güvenliğini sağlamak,

j) Grubun taşkınlığını önlemek ve grubun çevre güvenliğini sağlamak amacıyla Kortej-tampon oluşturmak,

k) Kapama noktalarında geçişi önlemek,

l) Arama noktalarında arama yapmak,

m) Topluluğa zarar verebilecek yanıcı, yakıcı, patlayıcı vb. maddeleri toplamak ve ilgili birimlere teslim etmek,

n) Toplumsal olaylarda gruba müdahale etmek,

o) Toplumsal olaylarda yasadışı eylemlerde bulunanları yakalamak,

p) Üst araması yapmak,

q) Büro hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek,

r) Sportif faaliyetlere katılmak,

s) Periyodik atış eğitimlerine katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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