Çevre Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çevre Görevlisi görev tanımı nedir, Çevre Görevlisi ne iş yapar, Çevre Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çevre Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çevre Görevlisi Tanımı;

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen görevli kişidir

Çevre Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Çevre Görevlisi Maaşları

Çevre Görevlisi maaşı ortalama aylık 7.500 - TL’dir. En düşük Çevre Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çevre Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çevre Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Çevre Görevlisi Ne İş Yapar?

Çevre Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tesis veya faaliyet bünyesinde; Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek,

b) Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek,

c) Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamak, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak,

d) Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmak,

e) Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek,

f) Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,

g) İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek,

h) ç)Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce yapılacak denetimler sırasında; Tesis veya faaliyette hazır bulunmak,

i) İstenen bilgi ve belgeleri sağlamak,

j) Öğrendikleri ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çevre Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :

Çevre Mühendisleri

Çevre Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çevre Görevlisi mesleğinin meslek kodu 2143.02 olarak belirlenmiştir

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