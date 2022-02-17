Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi Maaşları

Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek BilgileriMeslek Kodu :5221.03Meslek Adı :Çiçekçi/Çiçek DüzenlemecisiGrup Bilgileri Meslek Ana Grubu :Hizmet Ve Satış ElemanlarıMeslek Alt Ana Grubu :Satışlar İle İlgili ElemanlarıMeslek Grubu :Mağaza, Dükkan Vb. Satış ElemanlarıMeslek Birim Grubu :Perakende Ticaret İle İlgili Küçük İşyeri SahipleriGereken Minimum Eğitim Düzeyi :İlköğretimMeslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :Kendine ait çiçek satışı yapılan işyerinde, çiçek çeşitleri ile iç ve dış mekan süs bitkilerinin temin edilmesini, düzenlenmesini, sunumunu ve satışına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi işlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.Görev ve İşlem Basamakları :Çiçekçi/Çiçek Düzenlemecisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:a) İş organizasyonu yapmak,b) Çiçeklerin ve malzemelerin satın alınacağı yerleri belirlemek, çiçek satış merkezinde (borsa) çiçek alım işlemlerini yapmak,c) İhaleye katılmak ve alınan çiçek ve malzemeleri kontrol etmek,d) Çiçek ve malzemelerin nakliyesini sağlamak,e) Satış fiyatlarını belirlemek,f) Müşterilerin isteğine göre, gelin, sünnet vb. araçlarını süslemek,g) Çiçekleri işlenebilir hale getirmek,h) Vitrin düzenlemek/düzenlenmesini sağlamaki) Buket hazırlama, aranjman hazırlama, çelenk ve sepet hazırlama işlerini yapmak / yapılmasını sağlamak,j) İç ve dış mekan süslemesi yapmak /yapılmasını sağlamak,k) Siparişleri almak, alınan siparişleri hazırlamak / hazırlamasını sağlamak,l) Siparişin yerine ulaşmasını sağlamak,m) Satış işlemlerini gerçekleştirmek,n) Müşterilere çiçeklerle ilgili bilgiler vermek,o) İşyerinde satışı yapılacak çiçeklerin, sulama, ilaçlama, bakım vb. işlemlerini yapmak /yapılmasını sağlamak,p) Satış işlemleri ile ilgili gerekli kayıtları tutmak/tutulmasını sağlamak,q) İşyerinin temizlik ve düzenini sağlamak,r) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.Güncel Meslek : EVET

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