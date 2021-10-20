Çift İğne Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çift İğne Makineci görev tanımı nedir, Çift İğne Makineci ne iş yapar, Çift İğne Makineci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çift İğne Makineci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çift İğne Makineci Tanımı;

Çift iğne makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Çift İğne Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Çift İğne Makineci Maaşları

Çift İğne Makineci maaşı ortalama aylık 4.800- TL’dir. En düşük Çift İğne Makineci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çift İğne Makineci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çift İğne Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çift İğne Makineci Ne İş Yapar?

Çift İğne Makineci; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çift iğne makinesinin donanımı ve çalışma prensibi

b) Çift iğne makinesine ayak takma işlemlerini yapmak,

c) Çift iğne makinesine iğne takma işlemlerini yapmak,

d) Çift iğne makinesine iplik takma işlemlerini yapmak,

e) Çift iğne makinesinde dikiş ayarı yapmak,

f) Makinede çift iğne dikişi yapmak

g) Çift iğne makinesinin günlük temizlik işlemleri yapmak,

h) Çift iğne makinesini yağlamak,

i) Çift iğne makinesinde basit arızalar gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çift İğne Makineci Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Çift İğne Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çift İğne Makineci mesleğinin meslek kodu 7533.45 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Çift İğne Makineci maaşlarına ek sizlerde Çift İğne Makineci mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?