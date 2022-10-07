Çile Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çile Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Çile Makinesi İşçisi ne iş yapar, Çile Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çile Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çile Makinesi İşçisi Tanımı;

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Çile Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Çile Makinesi İşçisi Maaşları

Çile Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Çile Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çile Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8151.06

Meslek Adı :

Çile Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Elyaf Hazırlama, Bükme Ve Sarma Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bobinlerde veya makaralarda sarılı bulunan iplik veya örgü yününü istenilen uzunluk ve gramajlarda çileler haline getiren bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çile Makinesi İşçisi İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen iplik bobinlerini veya makaraları makine üzerindeki iğlere takmak,

b) İp uçlarını bulup, uçları makine üzerindeki kılavuzlardan geçirerek kasnakların parmaklıklarına bağlamak,

c) Makineyi çalıştırıp, makinenin çalışmasını ve iplerin çileler halinde sarılışını kontrol etmek,

d) Kopan iplikleri parmak hareketleriyle bağlamak,

e) Boşalan bobin veya makaraları dolularıyla değiştirmek,

f) Sarılan çileleri çile bağı ile bağlayarak kasnaktan çıkartmak,

g) Makineyi temizleyip, makinenin bakım ve onarımını yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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