Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) görev tanımı nedir, Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) ne iş yapar, Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) Tanımı;

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Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) Maaşları

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7323.05

Meslek Adı :

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kitap kapaklarına desen yada unvan deseni yapan elektrikli bir pres makinesini kurup çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cilt Tezyinatçısı (Makine İle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Metal harf veya kalıbı makineye bağlayıp kalıbın ısıtma elemanını açmak,

b) Şerit sarılı makarayı mil üzerine sabitleyip şeridi makinenin kılavuzları içinden ve kalıbın altından otomatik germe makarası geçirmek,

c) Kitap kabını tezyin için makineyi çalıştırıp biten parçayı çıkarmak,

d) Otomatik beslemeli bir makineyi kullanabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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