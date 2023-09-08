Cinayet işleyip Türkiyeye kaçmıştı! Kazak uyruklu katil Didim’de yakalandı

Kazakistan'da bir tırı durdurarak soygun gerçekleştirilen ve bir kişiyi öldüren iki zanlıdan birisi olan ve kırmızı bültenle aranan şahıs Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Tır soygunu ve kasten adam öldürme olayı 2022 yılı Mart ayında Kazakistan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev (40) bir arkadaşıyla birlikte malzeme taşıyan bir tırı durdurdu. Tır şoförünü öldüren ve soygun yapan Tagayev, arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Evli ve 3 çocuğu bulunan Tagayev olaydan sonra resmi yollarla ilk önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya kaçtı. Antalya'dan Didim'e taşınan Tagayev ve ailesi Efeler Mahallesi'nde bir ev tuttu.

Efeler Mahallesi'nde kiralık evde kalan Tagayev'in karısı oturma izni almak için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tagayev'in eşinden şüphelenmesinin ardından aileyi yakın takibe aldı. Söke Ağır Ceza mahkemesince Tagayev'in arandığının bildirmesinin ardından Didim emniyeti harekete geçerek Tagayev'i gözaltına aldı. Tagayev'in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını tespit edildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Söke'de mahkemeye çıkarılan Chingiz Tagayev tedbirli olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tagayev'in Kazakistan'a gönderileceği öğrenildi.

Haberin Devamı

Eskişehir'de bomba alarmı! Unutulan çanta paniğe neden oldu

''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı

Cesedi 3 gün boyunca banyoda kalmış!

Kavga eden çocukları ayırıp, barıştırmak yerine kavga etmeyi tercih ettiler!

Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor

İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek

Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor

Aydın’da 3 bin öğretmene Eğitim yılı öncesi narkotik eğitimi verildi

Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!

Kayseri'de Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor

Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı