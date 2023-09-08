Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Venedik Film festivaline katılan Esra Bilgiç ve Melis Sezen verdikleri ilginç pozlar ve cesur kıyafetlerle gündem oldu.

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Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Venedik Film festivaline katılan Esra Bilgiç ve Melis Sezen verdikleri ilginç pozlar ve cesur kıyafetlerle gündem oldu.

Melis Sezen ve Esra Bilgiç gibi oyuncuların katıldığı festival, güzel oyuncuların kırmızı halıda verilen pozlarlarıyla gündem oldu. Verdikleri pozları sosyal medyada yayınlayan ünlülere yorum yağdı. Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Beyaz elbisesiyle kırmızı halıda havalı pozlar veren Melis Sezen şekilden şekile girdi.Hayranları karşısında hem olumlu hem olumsuz yorum aldı.

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Paylaşılan pozları görenler "Çok da güzel kadın, ne gerek var" "Melis Sezen vol2", "Kasmasa daha iyi" gibi yorumlarında bulundu.

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Son zamanların gözde oyuncularından olan Esra Bilgiç'de Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda poz verdi.Hayranları onu böyle hiç görmemişti.

Diriliş Ertuğrul ile tanınan ve pek çok dizide de boy gösteren Esra Bilgiç Kırmızı hali için sırt dekolteli siyah ışıltılı bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda onlarca kameraya poz veren Bilgiç saniyeler içinde pozdan poza girerek herkesi şaşkına çevirdi.

Oyuncuların görüntüsü kısa sürede sosyal medyada yayılırken kullanıcıları da "Bu hareketler çok amatörce" ve "Kıyafeti çok yakışmış ama bu hareketleri kim gösterdi" diye yorumlarda bulundular.

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

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