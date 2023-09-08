İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alana giderek söndürme çalışması başlattı.

YAYINLAMA
Google News
İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alana giderek söndürme çalışması başlattı. Yangına ekipler, 10 arazöz 4 su tankı, 3 yer ekibi 5 helikopter, 1 dozer, 1 greyder ve 3 iş makinasıyla müdahale ediyor.

İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!Hangisi Anne Hangisi Kız? Derin Talu, Defne Samyeli Görenleri Şaşkına Uğrattı!

Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!Venedik'de verdikleri pozlar olay oldu! İki ünlü çok konuşuldu!

Başkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmekBaşkan sandıkçı: Tek gayemiz Canik halkına hizmet etmek

Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılarErmenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Alkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdiAlkol alıp mezarlığa girip hırsızlık yapıp matkabı çalan hırsız yakayı ele verdi

92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor

Aydın’da 3 bin öğretmene Eğitim yılı öncesi narkotik eğitimi verildiAydın’da 3 bin öğretmene Eğitim yılı öncesi narkotik eğitimi verildi

Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!Hırsızlar affetmedi! Arabalarının camını hava girmesi için azıcık açık bırakanlar dikkat!

Kayseri'de Güven Timleri, güven vermeye devam ediyorKayseri'de Güven Timleri, güven vermeye devam ediyor

Ağrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldıAğrı’ya müjde 193 doktorun ataması yapıldı

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: ''Kadınlar hangi mecrada olursa olsunlar etrafına katkı sağlıyo''

Samsun’un Ağustos ayı kaza bilançosu açıklandı: 4 ölü, 774 yaralıSamsun’un Ağustos ayı kaza bilançosu açıklandı: 4 ölü, 774 yaralı

Kadın otobüs şoförü soğukkanlılıkla bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardıKadın otobüs şoförü soğukkanlılıkla bariyerlere çarparak aracı durdurmayı başardı

Beşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede olduBeşiktaş'ın teknikdirektörü Şenol Güneş, ikinci kez dede oldu

Diyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattıDiyarbakır belediyesi "Surlar'da Diriliş Başlıyor" mottosuyla 7. etap çalışmalarını başlattı

Milli savunma bakanlığı duyurdu: “Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi”Milli savunma bakanlığı duyurdu: “Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK’lı etkisiz hale getirildi”

Dinlenme tesislerinde yemek söyleyen 3 kişi yemekleri geç geldi diye garsona saldırdıDinlenme tesislerinde yemek söyleyen 3 kişi yemekleri geç geldi diye garsona saldırdı

SUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldiSUBÜ-TETRA sektör temsilcileriyle bir araya geldi

Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!Giresun’da trafik kazası! Kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu!

Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadıÖzel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı

Mükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz ÖzelliklerMükemmel Bir Sevgili Mi Arıyorsunuz? Sevgilinizde Bu Özellikler Var Mı? İşte Mükemmel Sevgilide Olmazsa Olmaz Özellikler

Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”Togg'un bin 391'inci talihlisi Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut oldu "Çok güzel araç yapmışlar, yapan mühendislerin eline koluna sağlık”

Milletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesiMilletvekili Şaban Çopuroğlu'ndan Kayseri’ye ‘doktor’ müjdesi

Balıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’eBalıkesir valiliğine atanan Vali İsmail Ustaoğlu’ndan ilk ilçe ziyareti Edremit’e

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Bu kadarı pes dedirtti! Pis evden, 7 kamyon çöp çıktı!
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Yeni Kaymakamdan şık hareket! Ayağının tozuyla, şehit ailelerini ziyaret etti
Son Haberler
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
Ermenistan hiç rahat durmuyor! Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
CHP ve İYİ Parti'ye anket şoku! vatandaş ankette muhalefete darbeyi vurdu
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Isparta'da dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı! Kendisini beyaz eşya tamircisi olarak tanıtıyordu!
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Ürgüp'te havada korku dolu anlar! Sıcak hava balonu cami minaresine çarptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Arıcılık yapan vatandaş kendi imkanlarıyla yeni bir icad çıkardı! Petekleri süzmek için ’balsavar’ yaptı
Çok Okunanlar
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
Rahmi Özcan, canlı yayında Müge Anlı'nın öyle bilinmeyen bir şeyini ifşa etti ki duyanlar şaştı kaldı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
''Oksijeni bol stersi az'' diye reklamlarını bile yapmışlar! 6 kişiye mezar olan bungalovların eski hali ortaya çıktı
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Thodex davasında karar verildi, "Yolun sonu görünüyor" türküsünü söyledi
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Asel bebeğin cansız bedeni bulundu! Aksaray’da selde annesinin elinden düşüp kaybolmuştu
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Konya’da korkutan görüntü! Yeni bir obruk daha meydana geldi
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Halk çileden çıktı! Datça belediyesini bastı!
Yorumlananlar
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
IKEA'dan tepki çeken karar: Mescidi kapattı!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı