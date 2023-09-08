İtfaiye ekipleri seferber oldu! Kahramanmaraş bu kez de orman yangınıyla savaşıyor!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde orman yangını çıktı.
Yangın Türkoğlu ilçesine bağlı Ceceli kırsalında çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü ekipleri hızla yangının çıktığı alana giderek söndürme çalışması başlattı. Yangına ekipler, 10 arazöz 4 su tankı, 3 yer ekibi 5 helikopter, 1 dozer, 1 greyder ve 3 iş makinasıyla müdahale ediyor.
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KAYNAK: İHA