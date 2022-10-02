Cıvata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Cıvata İmal İşçisi görev tanımı nedir, Cıvata İmal İşçisi ne iş yapar, Cıvata İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Cıvata İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Cıvata İmal İşçisi Tanımı;

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Cıvata İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Cıvata İmal İşçisi Maaşları

Cıvata İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Cıvata İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Cıvata İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.11

Meslek Adı :

Cıvata İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sanayiide bağlantı elemanı olarak kullanılan köşegen başlı cıvataların imalatını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Cıvata İmal İşçisi, işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yarı mamul halde işletmeye gelen işlenebilir özelikteki ham demiri, belirlenmiş standartlarda eksantrik pres ile kesmek,

b) Kesimi yapılan demir parçasının diş açılacak kısmını standart ölçülere uygun olarak hidrolik preste redüksiyon yapmak,

c) Redüksiyon yapılan demir parçasının diğer uç kısmını, altıgen yada müşteri isteklerine uygun şekilde indüksiyon makinesi veya şalaman makinesinde, demire şekil verebilecek yüksek derecede ısıtılıp eksantrik preste dövme yoluyla cıvata kafasını oluşturmak,

d) Yükse ısı sağlayan LPG tüplerinin ayar ve kontrollerini yapmak,

e) Belirli sayıda cıvata kafasının yapılmasını takiben redüksiyon yapılan cıvatanın diğer ucuna ovalama makinesinde belirlenmiş ölçülerde standartlara uygun şekilde diş açmak,

f) Cıvataların istenilen kalite, renk ve sertlikte olabilmesi için işletmede yapılamayan ve diğer işletmeler tarafından yapılan ısıl işlem, galvaniz kaplama, sementa ve benzeri işlemleri yaptırmak,

g) Alınan sipariş doğrultusunda dünya standartlarına uygun olarak imal edilen ve numaralandırılan cıvataları müşteri taleplerine göre ambalajlamak,

h) Ambalajlanmış cıvata paketlerini satış bölümüne sevk etmek,

i) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

j) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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