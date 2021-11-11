Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) görev tanımı nedir, Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) ne iş yapar, Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Tanımı;

Özel eğitim gerektiren çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini yapabilen kişidir.

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Maaşı Ne Kadar? 2021 Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Maaşları

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) maaşı ortalama aylık 5.000 - TL’dir. En düşük Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Ne İş Yapar?

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Özel eğitim kurumlarının fiziksel özelliklerini tanımaya yönelik etkinlik hazırlamak

b) Zihinsel engellilere etkinlik hazırlamak

c) Bedensel (ortopedik engelliler) ve süreğen hastalıklar konusunda etkinlik hazırlamak

d) İşitme engellilere etkinlik hazırlamak

e) Görme engellilere etkinlik hazırlamak

f) Dil ve konuşma güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak

g) Öğrenme güçlüğü olanlara etkinlik hazırlamak

h) Uyum güçlüğü gösterenlere etkinlik hazırlamak

i) Üstün zeka ve üstün yeteneklilere etkinlik hazırlamak

j) Özel eğitimde bireylerin öz bakımını yapmak

k) Bireyi toplumsal yaşama hazırlamak

l) Özel durumlarda beslenmeye uygun etkinlik hazırlamak

m) Özel eğitimde oyun etkinliklerini hazırlamak

n) Özel Eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını hazırlamak

o) Özel eğitimde Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak

p) Özel Eğitimde Fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak

q) Müzik etkinlikleri hazırlamak

r) Özel eğitimde serbest zaman etkinliklerini hazırlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler) mesleğinin meslek kodu 5311.03 olarak belirlenmiştir

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