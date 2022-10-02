Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) görev tanımı nedir, Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) ne iş yapar, Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) Tanımı;

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Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) Maaşları

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.08

Meslek Adı :

Çömlek Ve Porselen Presçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Islak, plastik kil hamurunu şekillendirmek üzere bir kalıpta elle presleyerek çömlek ve porselen eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çömlek ve Porselen Presçisi (Elle) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıbın üzerine tabaka halinde kil hamuru sermek,

b) Kalıp içinde hava kalmaması için kil hamurunun kenarını hafifçe kaldırmak,

c) Hamurun kenarlarını kalıba uyacak şekilde el aletleriyle kesip düzeltmek,

d) Hamurun dış yüzünü özel surette şekillendirilmiş ve ısıtılmış bir kauçuk parçasıyla basarak düzeltip, istenilen şekle sokmak,

e) Kalıbı kurumak üzere bir kenara bırakmak,

f) Genel olarak oval, kare ve düzensiz şekilli eşya yapar, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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