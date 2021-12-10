Çorap Onarıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Onarıcı Maaşları ve İş İlanları

Çorap Onarıcı görev tanımı nedir, Çorap Onarıcı ne iş yapar, Çorap Onarıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çorap Onarıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çorap Onarıcı Tanımı;

Çorapların kusurlarını onaran kişidir.

Çorap Onarıcı Maaşı Ne Kadar? 2021 Çorap Onarıcı Maaşları

Çorap Onarıcı maaşı ortalama aylık 4.500 - TL’dir. En düşük Çorap Onarıcı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çorap Onarıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Çorap Onarıcı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Çorap Onarıcı Ne İş Yapar?

Çorap Onarıcı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çoraplarda kusurlu yerleri gösteren işaretleri incelemek,

b) Çoraplardaki dokuma kusurlarını özel iğneler, iplikler kullanarak farkedilmeyecek şekilde örmek,

c) Çorapların burunlardaki kusurlu dikişleri yeniden dikerek düzeltmek,

d) Çorapları muayene ve kontrol edebilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çorap Onarıcı Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Çorap Onarıcı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Çorap Onarıcı mesleğinin meslek kodu 8152.02 olarak belirlenmiştir

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