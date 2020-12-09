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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni için Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni için Azerbaycan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenecek olan Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak için bugün Azerbaycan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni için Azerbaycan'a gidiyor

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı zaferi sonrası yapılacak kutlamalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Bakü'ye gidecek. İletişim Başkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada," Ziyaret, "Tek millet, iki devlet" şiarını temel edinen iki ülkenin, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasını ve kazanılan şanlı zaferi birlikte kutlamalarına vesile olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda, 10 Aralık'ta Bakü'de düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Geçidi Töreni için Azerbaycan'a gidiyor

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, açılan yeni dönemde, Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası platformlarda takibi için atılabilecek ortak adımlar ele alınacak. İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliğinin daha da güçlendirilmesi noktasında meydana çıkan yeni imkanlar da değerlendirilecek.

Güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyarette, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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