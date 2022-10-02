Curuf Sıyırıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Curuf Sıyırıcı görev tanımı nedir, Curuf Sıyırıcı ne iş yapar, Curuf Sıyırıcı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Curuf Sıyırıcı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Curuf Sıyırıcı Tanımı;

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Curuf Sıyırıcı Maaşı Ne Kadar? 2022 Curuf Sıyırıcı Maaşları

Curuf Sıyırıcı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Curuf Sıyırıcı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Curuf Sıyırıcı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.26

Meslek Adı :

Curuf Sıyırıcı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Curuf Sıyırıcı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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