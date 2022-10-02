Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) görev tanımı nedir, Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) ne iş yapar, Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Tanımı;

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Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşı Ne Kadar? 2022 Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) Maaşları

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7223.19

Meslek Adı :

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tabak, sini ve diğer benzeri eşya imalatında kullanılacak metal levhaları istenilen ölçülerde daire şeklinde kesen bir tezgahı çalıştıran bir kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Daire Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Verilen kesim ölçülerine göre tezgahı ayarlamak,

b) Tezgahı çalıştırmak, kesilecek metal levhayı orta bulma cihazı arasına sürmek,

c) İlgili kolu çevirerek levhayı sıkıştırmak,

d) Pedala basarak levhanın ekseni etrafında dönmesini ve dönen levhanın bıçaklar arasından geçerek kesilmesini sağlamak,

e) Kesilen parçaları tezgahtan almak ve kesim ölçülerini kontrol etmek,

f) Gerekirse tezgah ayarlarında düzenlemeler yapmak,

g) İş bitiminde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak,

h) Körelen bıçakları tezgah üzerinden sökebilir ve bileyebilir,vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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