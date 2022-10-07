Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) Tanımı;

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Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) Maaşı Ne Kadar? 2022 Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) Maaşları

Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8152.20

Meslek Adı :

Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Dokuma Ve Örme Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dantel dokuyan bir makineyi çalıştıran kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Dantel Dokuyucu (Otomatik Tezgah) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineyi çalıştırıp, dokuma işlemine nezaret edip işlemin hatasız olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Kopan iplikleri elle bağlayıp kusurlu parçaları ayırmak,

c) Makineye devamlı surette iplik gelmesini sağlayıp makine arızalarını Tahar Takım Hazırlayıcı (8262.29)?ye bildirmek,

d) Dokuma işlemine hazırlık yapmak üzere makine kılavuzlarından iplik geçirebilir ve ufak ayar işleri yapabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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