Debbağ (Sepici) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Debbağ (Sepici) görev tanımı nedir, Debbağ (Sepici) ne iş yapar, Debbağ (Sepici) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Debbağ (Sepici) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Debbağ (Sepici) Tanımı;

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Debbağ (Sepici) Maaşı Ne Kadar? 2022 Debbağ (Sepici) Maaşları

Debbağ (Sepici) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Debbağ (Sepici) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Debbağ (Sepici) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.19

Meslek Adı :

Debbağ (Sepici)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş deri ve pöstekileri bir eriyik içinde muamele ederek deri haline getiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Debağ işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Depolara tabaklama eriyiği doldurur ve içerisine belirli miktarda koyarak, makineyi çalıştırmak ve eriyiği çalkalamak,

b) Belirli bir süre sonra veya muamelenin tamamlandığına kanaat getirince makineyi durdurmak,

c) Bir deri parçasını numune olarak çıkarıp su içinde kaynatarak tabaklama derecesini kontrol eder ve gerekirse muameleye devam eder ve tabaklama işlemi bitince derileri çıkarmak,

d) Beyazlatma, yarma ve diğer işlemler sırasında rengini kaybetmiş derileri tekrar tabaklamak,

e) Belirli tip bir tabaklama işleminde ihtisası bulunmak ve o suretle ayırt edebilmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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