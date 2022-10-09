Değirmen İşçisi (Mısır) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değirmen İşçisi (Mısır) görev tanımı nedir, Değirmen İşçisi (Mısır) ne iş yapar, Değirmen İşçisi (Mısır) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değirmen İşçisi (Mısır) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değirmen İşçisi (Mısır) Tanımı;

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Değirmen İşçisi (Mısır) Maaşı Ne Kadar? 2022 Değirmen İşçisi (Mısır) Maaşları

Değirmen İşçisi (Mısır) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Değirmen İşçisi (Mısır) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değirmen İşçisi (Mısır) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.18

Meslek Adı :

Değirmen İşçisi (Mısır)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Pişirilmiş ve dezenfekte edilmiş mısır tanelerini yıkayıp eleyen ve öğüten makineleri çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Değirmen İşçisi (Mısır) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mısır tanelerini eleklere getiren pompayı, elek ve kırma makinelerini çalıştırmak,

b) Su, hava basıncı ve makinelerdeki diğer ayarları yapmak,

c) Mısır tanelerinin yıkanarak elenmesine nezaret etmek,

d) Elenen mısırın kırma değirmenlerinde öğütülmesini sağlamak,

e) Öğütülen mısırın otomatik olarak özünün alınmasını temin etmek,

f) Özden numune alarak bomesini tespit eder,

g) Makinelerin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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