Değnekçi - taşıt Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Değnekçi - taşıt görev tanımı nedir, Değnekçi - taşıt ne iş yapar, Değnekçi - taşıt olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Değnekçi - taşıt mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Değnekçi - taşıt Tanımı;

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Değnekçi - taşıt Maaşı Ne Kadar? 2022 Değnekçi - taşıt Maaşları

Değnekçi - taşıt maaşı ortalama aylık 6500 _TL’dir. En düşük Değnekçi - taşıt maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Değnekçi - taşıt iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9510.06

Meslek Adı :

Değnekçi - taşıt

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Satış Ve Hizmet Çalışanları

Meslek Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cadde/sokak Ve İlgili Hizmet Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Değnekçi - taşıt, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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