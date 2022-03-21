Dekoratif Cam Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekoratif Cam Teknisyeni görev tanımı nedir, Dekoratif Cam Teknisyeni ne iş yapar, Dekoratif Cam Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekoratif Cam Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekoratif Cam Teknisyeni Tanımı;

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Dekoratif Cam Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif Cam Teknisyeni Maaşları

Dekoratif Cam Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dekoratif Cam Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif Cam Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.83

Meslek Adı :

Dekoratif Cam Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Camın kullanıldığı her türlü yüzey ve mekanı geleneksel sanatın birikimlerinden çıkışla, çağdaş bir yaklaşımla değerlendiren ve dekoratif tasarım uygulamaları ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekoratif Cam Teknisyeni; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Camda kullanılacak tekniğe uygun desen araştırmak,

b)Özgün desen hazırlar ve çoğaltmak,

c)Uygulama yapılacak cam yüzeyin teknik resim kurallarına göre ölçüsünü almak,

d)Cam yüzey üzerine kullanım alanına göre fırça veya kompresör yardımıyla tekniğe uygun işlem yapmak,

e)Cam kesim elması ile ölçülü ve şekilli cam kesimi yapmak,

f)Cam yüzey üzerine uygulanacak desenden şablon çıkartmak,

g)Vitray çeşitlerini (Kurşunlu, Tiffany, Alçılı, Füzyon) yapmak,

h) Cam üzerine makine ile aşındırma tekniklerini uygulamak,

i) Vektörel programlar yardımıyla bilgisayar ortamında grafik yazıları, tasarımlar ve uygulamalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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