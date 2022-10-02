Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı görev tanımı nedir, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı ne iş yapar, Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Tanımı;

__

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı Maaşları

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7319.12

Meslek Adı :

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Elişi Çalışanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dekoratif ev aksesuarlarına ait teknikleri uygulayabilen; mesleki hesaplamaları ve süslemeleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip, nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleki hesaplamalar yapmak,

b) Temel dikiş tekniklerini uygulamak,

c) Makinede zikzak dikiş yapmak,

d) Basit nakış iğneleri yapmak,

e) Kurdela işi yapmak,

f) Kumaş abajur yapmak,

g) Dekoratif yastık ve minder üretmek,

h) Boncuk örmek ve dokumak ,

i) Keçeden ev aksesuarları yapmak,

j) Yıpranan ve yırtılan dokuma ve örgü kumaşları onarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?