Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti görev tanımı nedir, Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti ne iş yapar, Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti Tanımı;

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Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti Maaşı Ne Kadar? 2022 Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti Maaşları

Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8311.01

Meslek Adı :

Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Lokomotif Motoru Sürücüleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elektrikli ya da dizel elektrikli lokomotif makinistlerine yardım eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Demiryolu Lokomotifi Yardımcı Makinisti işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sinyallerin gözlenmesinde, hareket emirlerinin ve tarifelerin takibinde ve hareket halinde küçük tamirlerin ve ayarların yapılmasında makiniste yardım etmek,

b) Makinenin güvenli ve elverişli çalışmasını sağlamak için yağ, ısı ve basınç göstergelerini gözlemek,

c) Yollarda bir engel olup olmadığını anlamak için yolu gözetlemek,

d) Çekme donatımı ve dingil yataklarında arıza ve eğilme olup olmadığını kontrol için tren hareket halinde iken kontrol etmek,

e) Lokomotifi güvenli olarak kullanmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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