Deniz Fenercisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deniz Fenercisi görev tanımı nedir, Deniz Fenercisi ne iş yapar, Deniz Fenercisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deniz Fenercisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deniz Fenercisi Tanımı;

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Deniz Fenercisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deniz Fenercisi Maaşları

Deniz Fenercisi maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Deniz Fenercisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deniz Fenercisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8350.04

Meslek Adı :

Deniz Fenercisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deniz fenerinde ya da fener gemisinde ikaz ışıklarını ve sinyal aygıtlarını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deniz Fenercisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lambaları gün batarken yakmak ve gün ağarırken söndürmek ya da önceden belirlenmiş saatlerde kendiliğinden çalışan aygıtları çalıştırmak,

b) Aydınlatma mekanizmasını ve mercekleri temizlemek,

c) Çalışma koşullarına uygun olarak donatımın bakımını ve küçük onarımları yapmak,

d) Sis ve diğer sinyalleri çalıştırmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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