Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) görev tanımı nedir, Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) ne iş yapar, Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) Tanımı;

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Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) Maaşları

Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.04

Meslek Adı :

Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İçinde sıvı maddelerin depo edileceği ahşap tankları el aletleri veya elektrikli aletler yardımıyla imal eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Depolama Tankı İmalat İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tankı meydana getiren parçaların proje veya şartnamelere uygun olabilmesi için ağaçları biçmek, bükmek, eklemek ve rendelemek suretiyle keserek şekillendirmek,

b) Ahşap levhaları ve diğer tahtaları yerlerine takarak etrafına metal çemberler geçirmek,

c) Tankı muayene ederek ek yerlerinin sızıntı yapıp yapmadığını tespit etmek,

d) Tankı imalat yerinden kullanılacağı yere naklederken tahtalar ve levhalar üzerine işaretler koyarak tankı sökmek,

e) Tankı yerinde monte ve tamir etmek, Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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