Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) görev tanımı nedir, Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) ne iş yapar, Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Tanımı;

__

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) Maaşları

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8153.26

Meslek Adı :

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikiş Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Düz deri dikiş makinesi ile uygun dikiş tekniklerini kullanarak giysi üretimi yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Düz Dikiş Makineci (Deri/Kürk Hazır Giyim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinede deri dikişi yapmak,

b) Deride fermuar dikmek,

c) Deride bel temizlemek,

d) Deride cep dikmek,

e) Deride kapama payı dikmek,

f) Deride yaka dikmek,

g) Deride yırtmaç dikmek,

h) Deride kol takmak,

i) Deri çeşitlerini analiz etmek,

j) Ürüne uygun deri seçmek,

k) Meslekî hesaplamalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?