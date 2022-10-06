Deri Germe Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Germe Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Deri Germe Makinesi İşçisi ne iş yapar, Deri Germe Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Germe Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Germe Makinesi İşçisi Tanımı;

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Deri Germe Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Germe Makinesi İşçisi Maaşları

Deri Germe Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6300 _TL’dir. En düşük Deri Germe Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7100 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Germe Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.20

Meslek Adı :

Deri Germe Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kurutmadan gelen derileri gererek kırışıklıklarını düzelten ve damarlarını kıran ve makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Germe Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerilecek derilerin kalınlıklarına göre makinenin merdanelerini ayarlayarak, makineyi çalıştırmak,

b) Deri ve köseleyi alt merdane üzerine yerleştirmek,

c) Alt ve üst merdaneleri birbirine yaklaştırarak derinin gerilmesini sağlamak,

d) Aynı işlemi derinin diğer yüzüne de tatbik etmek,

e) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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