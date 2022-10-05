Deri Giyim Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Giyim Dikişçisi görev tanımı nedir, Deri Giyim Dikişçisi ne iş yapar, Deri Giyim Dikişçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Giyim Dikişçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Giyim Dikişçisi Tanımı;

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Deri Giyim Dikişçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Giyim Dikişçisi Maaşları

Deri Giyim Dikişçisi maaşı ortalama aylık 6550 _TL’dir. En düşük Deri Giyim Dikişçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Giyim Dikişçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7533.05

Meslek Adı :

Deri Giyim Dikişçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Deri giyim eşyası ve eldiven imalinde veya tamirinde deri parçalarını elle birbirine diken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Giyim Dikişçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Deri parçalarını birbirine veya kumaş parçalarına, deri bandajları elbise kenarlarına, astar ve düğmeleri deri parçalarına dikmek,

b) Bir veya birkaç dikiş işinde ihtisası bulunmak ve dekoratif iğne işleri yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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