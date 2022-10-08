Deri Islah İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Islah İşçisi (Makineyle) görev tanımı nedir, Deri Islah İşçisi (Makineyle) ne iş yapar, Deri Islah İşçisi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Islah İşçisi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Islah İşçisi (Makineyle) Tanımı;

__

Deri Islah İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Islah İşçisi (Makineyle) Maaşları

Deri Islah İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6600 _TL’dir. En düşük Deri Islah İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Islah İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.01

Meslek Adı :

Deri Islah İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tabaklanan derileri ıslah etme işleminin tümünü veya bir kısmını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Islah İşçisi (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tabaklama işleminden deride kalan nem ve kir tabakasını bir aletle kazıyıp çıkarmak,

b) Deri üzerine makine ile gres, yağı, sabun veya başka bileşim tatbik etmek,

c) Bir makinede silindirler arasından geçirerek deriyi yumuşatmak,

d) Makineyle deri üzerindeki sert noktaları veya sakatlıkları gidererek deriyi makinede cilalayarak perdahlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?