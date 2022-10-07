Deri Kesici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Kesici (Elle) görev tanımı nedir, Deri Kesici (Elle) ne iş yapar, Deri Kesici (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Kesici (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Kesici (Elle) Tanımı;

__

Deri Kesici (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Kesici (Elle) Maaşları

Deri Kesici (Elle) maaşı ortalama aylık 6250 _TL’dir. En düşük Deri Kesici (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Kesici (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7536.13

Meslek Adı :

Deri Kesici (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ayakkabı Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Genellikle deriden yapılan saya parçalarını birleştirerek sayacı tarafından makinede dikilmeye hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Kesici (Elle), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Saya kısımlarının kenarlarını elle incelterek veya makinede tıraşlayarak; saya kısımlarını yapıştırıcı bir madde ile birleştirmek,

b) Kenarları düzelterek gereken yerlerde içeriye doğru kıvırmak,

c) Saya kısımlarının tıraşlanması veya bıçakla nihai olarak düzeltilmesi gibi işlerden birinde ihtisası bulunabilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?