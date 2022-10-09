Deri Kurutma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Kurutma Makinesi İşçisi görev tanımı nedir, Deri Kurutma Makinesi İşçisi ne iş yapar, Deri Kurutma Makinesi İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Kurutma Makinesi İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Kurutma Makinesi İşçisi Tanımı;

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Deri Kurutma Makinesi İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Kurutma Makinesi İşçisi Maaşları

Deri Kurutma Makinesi İşçisi maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Deri Kurutma Makinesi İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Kurutma Makinesi İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.03

Meslek Adı :

Deri Kurutma Makinesi İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yaş derileri kurutmada kullanılan fırını çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Kurutma Makinesi İşçisi işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaş derileri delikli levhalara tespit etmek,

b) Raylar vasıtasıyla fırına sürerek, fırını çalıştırmak,

c) İstim vanalarını açarak fırının istenilen sıcaklığa gelmesini temin etmek,

d) Fırın içindeki sıcak havanın dağılmasını sağlayan vantilatörleri çalıştırmak,

e) Derilerin kuruma işlemini kontrol etmek,

f) Kuruyan derileri fırından çıkararak istiflemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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