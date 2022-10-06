Deri Temizleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Temizleme İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Deri Temizleme İşçisi (Elle) ne iş yapar, Deri Temizleme İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Temizleme İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Temizleme İşçisi (Elle) Tanımı;

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Deri Temizleme İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Temizleme İşçisi (Elle) Maaşları

Deri Temizleme İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 6350 _TL’dir. En düşük Deri Temizleme İşçisi (Elle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7200 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Temizleme İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7535.04

Meslek Adı :

Deri Temizleme İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ham Deri İşleyiciler, Tabakçılar Ve Postçular

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Derilerde kalan et ve kılları bir el bıçağıyla çıkaran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Deri Temizleme İşçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yaş deriyi demir veya ağaç kiriş üzerine germek,

b) Kavisli veya iki saplı bir bıçakla et ve kılları deriden kazır ve kazınmış derileri üst üste yığmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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