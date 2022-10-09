Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) görev tanımı nedir, Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) ne iş yapar, Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) Tanımı;

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Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) Maaşları

Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6700 _TL’dir. En düşük Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Deri Temizleme İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8155.04

Meslek Adı :

Deri Temizleme İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kürk Ve Deri Hazırlama Makineleri Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Et, kıl ve yabancı cisimleri deriden ayıran ve makineyi çalıştıran kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : Deri Temizleme İşçisi(Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Silindirleri döndürmek üzere makineyi çalıştırmak,

b) Deriyi alt silindir üzerine yayarak kırışıklıklarını düzeltmek,

c) Pedala basarak çekme silindirini indirir ve deriyi özel bıçaklarla teçhiz edilmiş dönen silindire doğru çekmek,

d) Pedaldan ayağını çekip silindirleri açarak deriyi çıkarmak,

e) Deriyi ters çevirip hareketi tekrar ederek derinin diğer yarısını da kazıyarak, kazınmış derileri üs tüste yığmak,

f) Makine tablası veya çerçevesi üzerine tespit edilmiş derinin üzerinde hareket eden döner bıçaklı silindirlerle mücehhez bir makineyi çalıştırmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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