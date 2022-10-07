Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) görev tanımı nedir, Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) ne iş yapar, Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) Tanımı;

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Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) Maaşları

Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) maaşı ortalama aylık 6650 _TL’dir. En düşük Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Desen Kontrol İşçisi (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.27

Meslek Adı :

Desen Kontrol İşçisi (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Dokumaya giren tiplerin istenilen şartlara uygunluğunu kontrol etme, hataları tespit etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Desen Kontrol İşçisi (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dokumaya giren tiplerin istenilen şartlara uygunluğunu kontrol etmek,

b) Gerektiğinde, desen ve yazı kartonlarını değiştirmek,

c) Hata tespitlerini yapmak,

d) Dokuma dairesinde, tezgah üzerinde kontroller yapmak ve hataları ilgililere bildirmek,

e) Hambez dairesinden, gelen numuneleri kontrol etmek, ilk kontrolde kaçan hataları bulmak (desen örgü hatası, iplik numara farkı, renk farkı), ikazda bulunmak,

f) Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak,

g) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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