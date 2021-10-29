Desinatör (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Desinatör (Tekstil) Maaşları ve İş İlanları

Desinatör (Tekstil) görev tanımı nedir, Desinatör (Tekstil) ne iş yapar, Desinatör (Tekstil) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Desinatör (Tekstil) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Desinatör (Tekstil) Tanımı;

Tekniğine uygun çeşitli programlar vasıtasıyla çizgi, hareket, denge, hacim, oran, form (şekil) ritim, kompozisyon, perspektif, ışık ve renk göz önünde bulundurularak tekstil ürünleri için desen tasarım çalışmaları yapan kişidir.

Desinatör (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2021 Desinatör (Tekstil) Maaşları

Desinatör (Tekstil) maaşı ortalama aylık 4.700 - TL’dir. En düşük Desinatör (Tekstil) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.400 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Desinatör (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Desinatör (Tekstil) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Desinatör (Tekstil) Ne İş Yapar?

Desinatör (Tekstil); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b. Çeşitli, çiçek, geometrik, etnik, anlatım vb. tekstil desenleri oluşturmak,

c. Renk ayrımı yapmak,

d. Özgün tasarımlar yapabilmek,

e. Hazır giyim ürünleri tasarlamak,

f. Ev tekstili ürünleri tasarlamak,

g. Gerektiğinde müşterinin isteğine göre ebatlandırma yapmak,

h. Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Desinatör (Tekstil) Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Ve Giysi Tasarımcıları

Desinatör (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Desinatör (Tekstil) mesleğinin meslek kodu 2163.23 olarak belirlenmiştir



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