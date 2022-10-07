Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf görev tanımı nedir, Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf ne iş yapar, Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf Tanımı;

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Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf Maaşı Ne Kadar? 2022 Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf Maaşları

Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf maaşı ortalama aylık 6400 _TL’dir. En düşük Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 7300 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8132.01

Meslek Adı :

Developman İşçisi-Siyah Beyaz Fotoğraf

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Fotoğrafik Ürünler Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çekilmiş siyah-beyaz makara filmlerini ve fotoğraf camlarını karanlık bir odada bir seri , müddetli kimyasal madde ve su banyolarından geçirerek siyah-beyaz negatif ve pozitif transperanlar hazırlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Developman İşçisi (Siyah-Beyaz) İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Formülüne göre kimyasal maddeleri suyla karıştırarak çeşitli film banyoları hazırlamak,

b) Film veya camı bu banyolarda bırakarak hayali görülür bir hale getirmek,

c) Banyo kalıntılarını gidermek üzere filmi suyla yıkamak,

d) Film veya camı tespit banyosunda bırakarak hafif ışıklı ve transperan bir negatif haline getirmek,

e) Tespit banyosu kalıntılarını gidermek için negatifi suyla yıkamak,

f) Üzerindeki suyu süngerle silip tozsuz bir yerde havayla kurutmak,

g) Her banyoda bırakılacağı zamanı ayarlamak,

h) Banyoların ve suyun ısısını istenilen derecede tutmak,

i) Negatiflerden pozitif transperanlar hazırlayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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