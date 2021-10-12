Diğer Büro Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Diğer Büro Nezaretçileri görev tanımı nedir, Diğer Büro Nezaretçileri ne iş yapar, Diğer Büro Nezaretçileri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Diğer Büro Nezaretçileri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Diğer Büro Nezaretçileri Tanımı;

Bir kuruluşun özel bir bölümündeki ve çeşitli bürolarda büro işleri yapan, işçilere nezaret eden başka yerde sınıflandırılmamış kişilerdir.

Diğer Büro Nezaretçileri Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer Büro Nezaretçileri Maaşları

Diğer Büro Nezaretçileri maaşı ortalama aylık 3.260 - TL’dir. En düşük Diğer Büro Nezaretçileri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.870 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Diğer Büro Nezaretçileri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Diğer Büro Nezaretçileri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Diğer Büro Nezaretçileri Ne İş Yapar?

Diğer Büro Nezaretçileri: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli evrak ve kayıtların elle veya mekanik usullerle hazırlanmasını, muamele görmesini ve tutulmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Diğer Büro Nezaretçileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İdari Ve Uzman Sekreterler

Meslek Birim Grubu :

Büro Süpervizörleri

Diğer Büro Nezaretçileri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Diğer Büro Nezaretçileri mesleğinin meslek kodu 3341.03 olarak belirlenmiştir



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